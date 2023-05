Soffoca mentre mangia, bimbo di 21 mesi muore a Manfredonia

Aveva solo un anno e nove mesi il bambino morto mentre stava mangiando, pare per soffocamento. Dramma a Manfredonia, nel Foggiano. Il piccolo sarebbe deceduto in ambulanza, ma trasportato ugualmente a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Non è chiaro se soffrisse di pregresse patologie.

La città è sgomenta dopo la tragica notizia che è stata data direttamente dal sindaco Gianni Rotice: “Apprendo con profondo sgomento della morte avvenuta poco fa di un nostro piccolo concittadino di soli 21 mesi per una tragica fatalità. L’Amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono attorno allo straziante dolore della sua famiglia“, ha detto commosso il primo cittadino di Manfredonia.

Casi come questo purtroppo non sono isolati. Un episodio simile era avvenuto qualche mese fa a Vieste, dove una bambina di sei anni aveva perso la vita, soffocata, mentre mangiava una mozzarella. Lo scorso marzo invece nel Milanese un bimbo di 5 anni aveva ingoiato un pezzo di pane, che ne ha causato la morte.