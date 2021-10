La S.N.O.I. (Società Nazionale Odontoiatria Italiana) fin dalla sua costituzione avvenuta a Palermo il 15 marzo 2021 ha messo al centro del programma gli interessi dell’Odontoiatra e il benessere del paziente; tra questi vi è anche la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla questione “articolo 28 del D.P.R. 483 del 1997”, che circoscrivendo la partecipazione ai concorsi di Dirigente Odontoiatra di 1 livello al S.S.N. e l’inclusione nelle graduatorie di specialistica ambulatoriale ai soli possessori di una specializzazione in ambito odontoiatrico ( Ortognatodonzia, Chirurgia Orale, Odontoiatria Pediatrica), esclude di fatto il 75%~ degli Odontoiatri Italiani, ( dati aggiornati al 2019) nonostante i principi, spesso sottolineati dalle varie pronunce della Giurisprudenza Amministrativa, in netto contrasto con la stessa norma.

Non sarebbe il caso di proporre al Legislatore di rivedere la norma e di contemplare la laurea in odontoiatria quale unico requisito utile per la partecipazione ai suddetti concorsi? La SNOI ritiene certamente di si! Vuoi contribuire anche tu al miglioramento dell’Odontoiatria? Contattaci la tua opinione è importante: snoi.palermo@virgilio.it

Il Presidente, Dr. Cesare Lupo