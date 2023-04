Siracusa, 35enne annegato per salvare due ragazzi in mare: “Non sapeva nuotare, li ha salvati ed è sparito”

Non ha esitato a salvare due ragazzini che chiedevano aiuto in acqua, anche se non sapeva nuotare. È stato trovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, morto annegato dopo aver salvato due adolescenti di fronte alla spiaggia della Marchesa, nel siracusano.

Le ricerche sono durate quasi un giorno, da quando l’amico del 35enne lo aveva visto scomparire tra le onde poco prima delle cinque di sabato pomeriggio. Vito era intervenuto dopo aver visto due ragazzini in difficoltà mentre stava passeggiando sulla scogliera con l’amico. Aveva legato due asciugamani, tentando di salvarli usando la fune improvvisata. Per raggiungerli era entrato in acqua fino alla vita, riuscendo a far afferrare un capo a uno dei due ragazzi, che era poi riuscito a tirare verso la riva anche l’altro. Vito invece era stato trascinato via dal mare: forse per stanchezza o perché si era slegato l’asciugamano aveva perso la presa ed era stato portato via dalla corrente.

Domenica i sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita tra gli scogli, a poca distanza dalla riva. La procura di Siracusa ha aperto un’indagine sulla vicenda, di cui dovrà ricostruire la dinamica interrogando anche i due adolescenti. “Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La vita è così purtroppo”, ha detto uno dei suoi molti amici al Corriere della Sera, ricostruendo l’accaduto. “Con lui c’era un amico della comitiva che è ancora sotto choc. Ha chiamato i soccorsi dopo averlo visto scomparire in mare, ma non c’è stato nulla da fare”.