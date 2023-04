Siracusa, si tuffa in acqua per salvare due ragazzini in difficoltà per il mare agitato e muore annegato

Un 35enne lanciatosi in mare ieri pomeriggio per mettere in salvo due minorenni in difficoltà per colpa della corrente è morto annegato. Il suo corpo è stato trovato intorno alle 15 di oggi dopo che risultava disperso da ieri pomeriggio, quando è intervenuto per compiere il salvataggio.

È entrato in acqua dalla spiaggia del Gelsomineto sulle coste di Avola, in provincia di Siracusa. I due ragazzini, anche grazie al suo aiuto, sono riusciti a ritornare a riva.

Subito dopo però del 35enne si sono perse le tracce. Questo pomeriggio il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori mandati da Reggio Calabria per le ricerche.