Siracusa, maxi-rissa in mezzo ai turisti: arrestate cinque persone

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato cinque persone coinvolte in una maxi-rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), ad Ortigia, il centro storico della città. Secondo quanto emerso dalle indagini, a scontrarsi sono stati due gruppi per questioni legate alla gestione di alcune attività commerciali della zona tra il tempio di Apollo e piazza Pancali. I cinque indagati e un minorenne si sono armati di mazze e bastoni per colpirsi sotto gli occhi di numerosi turisti e residenti che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel corso della zuffa sono state danneggiate alcune auto in sosta, di proprietà dei protagonisti della rissa che si sono procurati diverse ferite. I cinque maggiorenni sono stati sottoposti ai domiciliari mentre il minorenne è stato denunciato e affidato ai genitori.