Il sindaco di Firenze Nardella blocca un attivista di Ultima Generazione

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione, che nella mattinata di venerdì 17 marzo hanno imbrattato con vernice lavabile le mura di Palazzo Vecchio.

Uno dei due vandali è stato letteralmente placcato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che si trovava proprio sull’Arengario per un sopralluogo.

“Che ca**o fai?” ha urlato Nardella all’attivista, subissato dai fischi dei turisti che si trovavano in piazza, che è stato fermato dalla polizia insieme a un altro giovane.

Il primo cittadino di Firenze, poi, ha partecipato alle attività di pulizia. “L’attacco all’arte, la cultura e la bellezza, che sono inermi davanti alla violenza e che nascono per il bene dell’umanità non può mai giustificare la battaglia per una causa, anche la più condivisibile” ha successivamente scritto Nardella sul suo profilo Twitter.