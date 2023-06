Funerali Silvio Berlusconi: quando (data) e dove si terranno

Quando (data) e dove si terranno i funerali di Silvio Berlusconi, morto oggi – 12 giugno 2023 – all’età di 86 anni? Ve lo diciamo subito: al momento non è stato ufficializzato né dove né quando si terranno i funerali dell’ex Presidente del Consiglio deceduto questa mattina alle ore 9,30 all’ospedale San Raffaele di Milano. Le esequie però, secondo le prime informazioni, si dovrebbero tenere tra mercoledì e giovedì, probabilmente nel Duomo di Milano.

Prevista la presenza di tantissime persone: politici, personaggi del mondo della tv, dell’imprenditoria, dello sport (Berlusconi è stato presidente del Milan e patron del Monza) e persone comuni che – probabilmente – riempiranno la Chiessa e la piazza antistante.

In attesa dei funerali, la salma di Silvio Berlusconi a breve sarà trasferita dall’ospedale San Raffaele di Milano a Villa San Martino, la storia residenza dell’ex Premier ad Arcore.

Cause morte

Abbiamo visto dove e quando si terranno i funerali di Silvio Berlusconi, ma quali sono state la cause della morte dell’ex Premier? L’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia è deceduto all’età di 86 anni a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, già precarie da tempo. Nei giorni scorsi l’ex Premier era stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano a distanza di poco più di un mese da un precedente ricovero, in terapia intensiva, per problemi respiratori e cardiovascolari che si sono uniti alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva già da tempo.

Berlusconi negli ultimi anni non era nuovo al ricovero. Lo scorso 30 marzo era stato dimesso dallo stesso ospedale dove si era sottoposto ad alcune visite di controllo che si erano poi protratte per alcuni giorni. Dopo le dimissioni, Berlusconi aveva pubblicato un post sui social, in cui annunciava: “Sono già tornato al lavoro”. L’ex premier era stato ricoverato anche nel gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.

Nelle ore successive al ricovero il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che quello di Berlusconi era “un problema dovuto a un’infezione non risolta”. E ha poi aggiunto che era vigile. “Ho parlato con la famiglia, c’è preoccupazione”, ha invece detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, “ma con la dovuta prudenza io resto ottimista. La famiglia è lì, abbiamo l’impressione che ci sia una ricaduta di quello che evidentemente non era stato superato”.