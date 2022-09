Silvana Sciarra nuova presidente della Corte costituzionale

Chi è Silvana Sciarra, la nuova presidente della Corte costituzionale

Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte costituzionale: l’esperta di diritto del lavoro, che sostituisce Giuliano Amato, è stata eletta con 8 voti a favore, a fronte dei 7 ricevuti da Daria de Pretis che ora, assieme al collega Nicolò Zanon, ricoprirà il ruolo di vicepresidente.

Per la seconda volta, dunque, la Consulta avrà una presidente donna dopo l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia, che era stata la prima a ricoprire questo ruolo.

Corte costituzionale, chi è Silvana Sciarra

Giurista e accademica italiana, è nata a Trani, in Puglia, il 24 luglio 1948. Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia la carriera accademica presso l’Università di Bari per poi proseguirla nell’ateneo presso l’Università di Siena.

Ha collaborato con numerose università estere, tra cui la Colombia Law University, l’Università di Cambridge e quella di Stoccolma.

Eletta giudice della Corte costituzionale nel 2014, il suo nome era stato proposto dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi e sostenuto, oltre che dal Pd, anche da altri schieramenti politici, tra cui Forza Italia e Movimento 5 Stelle.

Quinta donna a ricoprire il ruolo di componente della Consulta dopo Fernanda Contri, Maria Rita Saulle, Marta Cartabia e Daria de Pretis, nel 2022 è stata nominata vicepresidente, insieme a Daria de Pretis e Nicolò Zanon, dal presidente Giuliano Amato.