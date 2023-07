Si traveste da medico ed entra in ospedale: “Volevo fare sesso con mio marito”

Non riusciva a trattenere i bollenti spiriti, per questo ha pensato bene di attuare un piano a dir poco diabolico. Una donna si è travestita da medico per entrare nel pronto soccorso di Padova, dove si trovava ricoverato il marito. Una volta raggiunto l’uomo, nell’area verde del nosocomio, i due si sono dati alla pazza gioia, come riporta Leggo.

Un’infermiera si è accorta di quanto stava accadendo e ha allertato la polizia, interrompendo i piccioncini. L’infermiera ha avvisato le forze dell’ordine della presenza di una donna molesta nei corridoi dell’ospedale. La donna aveva cercato di entrare in ospedale già poco prima, ma era stata allontanata dal personale sanitario. Così ha deciso di travestirsi proprio da medico per passare inosservata e poter, finalmente, dar sfogo alle sue pulsioni.

In particolare ha indossato il camice bianco, appartenente a uno specializzando. Gli agenti l’hanno trovata seminuda, sopra il lettino, mentre era in atteggiamenti molto intimi con il paziente. Si tratta di una quarantenne italiana, in evidente stato di alterazione psicofisica, che poi è stata accompagnata presso gli uffici della Questura per l’identificazione. Ora rischia la denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.