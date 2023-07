Si sta per sposare ma viene attaccata da un pitbull: “Sono disperata”

Una ragazza di nome Isabelle Payne, nel Queensland in Australia e che tra qualche settimana convolerà a nozze, è stata attaccata da un pitbull che l’ha ferita alle mani e sulle gambe. “Sono disperata. Mi devo sposare tra poche settimane e dovrò cercare di coprire le ferite”: ha dichiarato in un video la giovane, amareggiata, che non avrebbe certo immaginato di presentarsi all’altare con cicatrici e ferite.

La futura sposina stava passeggiando con la sua bassottina, Lola, quando i due si sono trovati di fronte ad un pitbull – che gironzolava privo di guinzaglio – , che ha sbarrato loro la strada, scagliandosi contro Lola.

Isabelle a quel punto è intervenuta colpendo l’animale inferocito con calci e pugni, nel tentativo di allontanarlo dalla sua cagnolina, ma il pitbull, di tutta risposta, ha azzannato la ragazza, ferendola alle mani e sulle gambe. La donna è stata fortunatamente messa in salvo da un passante che è intervenuto con un bastone, bloccando il cane. Ma il matrimonio è ormai rovinato: nelle storie sul suo profilo Instagram la ragazza ha infatti mostrato tutte le ferite riportate nello “scontro” con il pitbull, che hanno richiesto diversi punti di sutura.

Qualche utente ha fatto notare alla giovane – forse anche per risollevarla – che l’incidente avrebbe potuto assumere una piega peggiore e causarle la morte (o quella della sua cagnolina), esternazione che le ha fatto correggere “parzialmente” il tiro, pur continuando a sottolineare la “rovina” del suo matrimonio: “Sono certamente felicissima che non sia successo niente di grave né a me né a Lola, ma il giorno più bello della mia vita non me lo immaginavo così…”, ha concluso Isabelle.