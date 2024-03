Si lanciano dal terrazzino per non pagare il conto del ristorante

Una bravata che può costare davvero cara. Hanno cenato al ristorante, poi per non pagare il conto si sono lanciati giù dal balcone al primo piano atterrando su un tetto adiacente, dandosi così alla fuga. Succede a Firenze, domenica sera, dove tre giovani, per non pagare il conto dopo un lauto pasto al ristorante, avrebbero messo in piedi una fuga rocambolesca, secondo quanto riferiscono i media locali.

Sul posto sono prontamente giunte le forze dell’ordine, allarmate dai gestori del locale. Il titolare ha chiamato la polizia per segnalare che qualcuno si era lanciato dal primo piano. L’allerta infatti inizialmente non era per il conto ma per il timore di persone ferite dopo che si era sentito un forte rumore proveniente da un deposito adiacente al ristorante.

Dai successivi controlli i poliziotti hanno constatato che nessuno si era fatto male perché dei ragazzi non è stata trovata alcuna traccia. Così si è capito che i tre in realtà erano semplicemente scappati via senza pagare il conto, facendo perdere le loro tracce dopo il pericoloso lancio che li ha fatti atterrare sul tetto del deposito adiacente al locale.

Quest’ultimo, a seguito dell’impatto, ha riportato anche dei danni. I fatti si sono svolti in un ristorante cinese nei pressi di piazza Annigoni, nel quartiere di Sant’Ambrogio, specializzato nella realizzazione di piatti tipici come il sushi col metodo dell’all you can eat. Le forze dell’ordine si sono messi sulle tracce dei tre fuggiaschi che adesso rischiano una denuncia per insolvenza fraudolenta.