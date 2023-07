Una storia a lieto fine quella che viene dal Salento, dove Aurelia Trianni, di Racale, domenica scorsa è stata tratta in salvo dal suo cane. A conferma, come si suol dire, che è davvero il miglior amico dell’uomo. Giulio, un pastore tedesco di tre anni, si è improvvisato bagnino e l’ha riportata a riva dopo che la donna era stata trascinata al largo dalla corrente, mentre si stava godendo alcune ore al mare presso l’Eden AgriBeach di Pescoluse, una spiaggia attrezzata anche per accogliere gli animali.

Al fidato cane è bastato uno sguardo preoccupato della sua padrona per lanciarsi in mare, raggiungerla e trainarla a riva. Aurelia era molto spaventata, perché da piccola aveva rischiato di annegare. Pare che la donna stesse riposando su un materassino e non si è resa conto del rischio che stava correndo. A causa di un’improvvisa forte corrente, infatti, in pochi istanti è stata trascinata in mare aperto.

Per fortuna è prontamente intervenuto Giulio, che in pochi minuti l’ha raggiunta e l’ha aiutata a tornare sulla spiaggia. “Ho sempre avuto paura di andare in mare aperto – ha poi raccontato la donna ai cronisti pugliesi – da bambina ho rischiato di annegare e questa cosa mi ha sempre frenato e intimorito. Il bagno lo faccio sempre vicino alla riva, mai distante. Il mio Giulio, appena entro in acqua, sembra quasi mi voglia fermare, quasi avesse paura mi succeda qualcosa. Adesso ho capito il perché: grazie a lui mi sono tirata fuori da una situazione che poteva diventare ben più difficile e pericolosa”.

Dopo la spiacevole disavventura, la donna ha provato a rifare un altro bagno, ma il pastore tedesco si è subito liberato e l’ha nuovamente raggiunta, probabilmente per evitare che Aurelia potesse nuovamente trovarsi in pericolo.