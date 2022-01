Sgarbi:”Per me Berlusconi non sa chi sia Marta Cartabia”

Silvio Berlusconi (secondo Vittorio Sgarbi) è in pausa di riflessione: sta pensando al nome del un nuovo candidato per il Quirinale ma probabilmente non sarà quello di Marta Cartabia.

Il deputato, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha parlato dell’attuale stallo sulla candidatura per il Colle del leader di Forza Italia: “Questa è una pausa di riflessione che lui ad Arcore può utilizzare per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto”.

Non ci sono indiscrezioni: “Non sono più convinto che sarà Mattarella – ha detto Sgarbi – non credo. Ma proporrà un nome e io so quale sarà”. Il sindaco di Sutri viene incalzato: “Sarà un uomo o una donna?”. “Non lo posso dire” risponde lui. E non esclude che posse essere Letizia Moratti, nome che circola già da qualche giorno negli ambienti di centro destra.

Poi alla domanda “E Marta Cartabia?“, Sgarbi risponde: “Secondo me non sa chi sia”.

Il prossimo vertice del centro destra, secondo Giorgia Meloni dovrebbe esserci prima di lunedì ma il deputato si è mostrato scettico: “Il vertice lo si può anche auspicare ma se non devi essere eletto perché devi venire a Roma? Sei un parlamentare europeo, stai ad Arcore e rimani lì”.

C’è ancora tempo, però, per sperare e lavorare. “Domani riprenderemo a fare queste telefonate con Berlusconi – ha detto Sgarbi – per la Camera ne andrebbero chiamati 65 e 35 per il Senato, quindi in questi giorni dovremmo contattarli tutti. Il primo che proveremo a sentire? Lello Ciampolillo“.