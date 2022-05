È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 27 maggio, in tutte le edicole

Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story è dedicata a Elon Musk: tutto è cominciato 20 anni fa quando eBay acquisì PayPal, società di pagamenti fondata anche dall’imprenditore sudafricano, che allora ottenne 180 milioni di dollari, quasi tutti reinvestiti per creare Tesla e SpaceX. Ora il patrimonio netto dell’uomo più ricco del mondo è stimato in oltre 200 miliardi di dollari.

Trasforma in oro (quasi) tutto quello che tocca, è geniale e vuole risolvere i grandi problemi dell’umanità . Ma è anche un giocatore incallito dietro cui si cela il caro vecchio capitalismo. Ecco chi è e come immagina il futuro l’uomo più ricco del mondo.

E ancora, un gruppo di ricercatori sta sperimentando la vita su Marte. Che Elon Musk vuole colonizzare. Convinto che potrà salvare la nostra specie dal disastro climatico.

Un’indagine dell’università di Yale rivela che, malgrado la guerra e le sanzioni, il 70% delle aziende italiane continua a fare business nel feudo di Putin.

All’interno del numero anche un’intervista di Luca Telese a Lucio Caracciolo. “L’Ue è un tentativo di ripartire patrocinato dagli Usa dopo i disastri che abbiamo fatto nelle due guerre mondiali. A Est invece tutti, da Putin a Zelensky, cercano di legittimarsi rispetto al passato. Biden? Lui guarda alle prossime elezioni”.

Infine, un nuovo approfondimento su David Rossi: due nuove perizie sul corpo della vittima rilanciano la pista dell’omicidio del capo comunicazione Mps.

