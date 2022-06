È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 10 giugno, in tutte le edicole

Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Covid: l’ora della verità. La mail che avvertiva del disastro ma che fu ignorata dalla Regione Lombardia. Il verbale riservato del Cts che smentisce la versione di Conte sulla zona rossa in Val Seriana. Il piano segreto snobbato dal Governo: per la prima volta un’inchiesta rivela le bugie, le omissioni e gli scaricabarile dei mesi più duri della pandemia.

Documenti riservati e testimonianze dimostrano contraddizioni, omissioni e incompetenza di politici e tecnici che hanno gestito la prima fase del Covid. Dalla Regione Lombardia a Palazzo Chigi: ecco chi ha mentito sul virus nella grande inchiesta di Francesca Nava.

E ancora, l’ex premier dice di essere stato informato dei rischi della situazione contagi in Val Seriana solo il 5 marzo 2020. Ma un verbale segreto de Cts lo sconfessa: ne era al corrente dal 2 marzo. E aspettò cinque giorni prima di emanare il Dpcm.

Nei giovani tra i 12 e i 18 anni cresce la richiesta di psicoterapia online e di psicofarmaci. Molti lasciano la scuola perché non reggono la pressione. Anche la normalità, dopo il Covid, li spaventa. Il reportage sui giovani “interrotti”.

Infine, un approfondimento sugli Stati Uniti d’Arabia. Dopo l’omicidio di Khashoggi, Biden voleva rendere il regno una “paria”. Ma gli affari e le vendite di armi non si sono mai fermati. Anche grazie al fiume di denaro che Riad riversa nelle casse degli Usa.

