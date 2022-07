È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 8 luglio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 8 luglio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata alla Costituzione Tradita. Uguaglianza, ambiente, lavoro, legislazione, giusto processo: la Carta fondamentale della Repubblica viene sistematicamente calpestata. Così oggi stiamo stravolgendo l’identità del nostro Paese.

Il costituzionalista Michele Ainis spiega perché perdere di vista l’orizzonte definito dai padri costituenti vuol dire svuotare di senso la Costituzione. È già accaduto in passato, ma stavolta nessuno reagisce.

Quasi 75 anni dopo, la nostra Carta fondamentale ci parla ancora. Ma noi sappiamo ascoltarla? Ecco i valori costituzionali che oggi vengono sistematicamente violati e sui quali c’è ancora molta strada da fare.

Dopo un anno e mezzo di silenzio sul destino della sinistra Nicola Zingaretti torna in campo con un articolo-manifesto al fianco di Letta. TPI lo pubblica in esclusiva.

E ancora, stipendi bassi, poco tempo libero, alienazione garantita. Il sogno neoliberista sembrava destinato a estirpare la piaga dell’estraniazione. Che oggi invece ritorna più forte che mai sotto forma di mancato legame emotivo.

Infine, un approfondimento sui curdi e la resistenza tradita. Hanno combattuto l’Isis per Usa e Ue creando un governo democratico ma sono sotto il tiro di Erdogan. Che agisce come Putin, mentre l’Occidente sta a guardare.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.