È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il supporto Usa e l’accondiscendenza Ue. Il coinvolgimento dell’Iran e la rabbia delle piazze musulmane. L’offensiva a Gaza pone Israele davanti al giudizio della storia: sconfiggere Hamas non equivale necessariamente a sradicare il terrorismo. Il salto nel buio di Israele e Netanyahu.

Biden appoggia Netanyahu. Ma lo invita a non ripetere gli errori Usa dopo l’11 settembre. E con la Palestina l’Ue usa due pesi e due misure. La guerra a Gaza ha aperto una crepa tra l’Occidente e il resto del mondo. Intanto la striscia affonda sotto i bombardamenti. Così lo zio Joe “appoggia” la vendetta di Israele.

E ancora un approfondimento sulla rete di tunnel sotterranei a Gaza. Vicoli, scorciatoie, strade laterali. La striscia è un labirinto a cielo aperto. Ma tra i passaggi non indicati sulle mappe c’è anche una rete di gallerie. Usate dai gruppi armati. E pronte a trasformarsi in una trappola per l’offensiva di terra preparata da Israele.

Aerei, elicotteri, missili, fucili automatici e blindati. Dal 2013 abbiamo venduto oltre 116 milioni di euro di materiale bellico a Israele. Acquistando più di 226 milioni di sistemi di difesa da aziende dello Stato ebraico. Affari d’oro. Ma a pagare siamo noi. Ecco il business delle armi tra Roma e Tel Aviv.

Inoltre, un’analisi sulle elezioni polacche e perché queste hanno ridimensionato la destra nell’Ue. Dopo la Spagna, anche Varsavia promuove gli europeisti a scapito dei sovranisti. Ma i precedenti in Slovacchia e alle regionali in Germania lasciano ancora aperta la partita. E a novembre tocca ai Paesi Bassi esprimersi. La sfida per la nuova Europa è appena iniziata.

La rivoluzione Tv sbandierata dalla destra sta fallendo la prova dello share. I tanti esperimenti e i nuovi programmi stanno raccogliendo risultati deludenti. E i costi lievitano. A Palazzo Chigi serpeggia il malumore.

Infine, un approfondimento sul fondo finanziario che ha distrutto La Perla. Lars Windhorst ha comprato il brand bolognese dell’intimo di lusso nel 2018. In 5 anni non ha presentato un piano industriale. E ha fatto precipitare l’azienda in crisi. Eppure il mercato va alla grande. Ecco cosa c’è dietro.

