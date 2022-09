È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 2 settembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 2 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Il centrodestra dice che non vuole toccare la legge 194 sull’aborto. Ma dalle Marche all’Abruzzo, in cui governa FdI, si ostacola il diritto delle donne all’autodeterminazione, si propone di seppellire i bimbi mai nati anche “senza il consenso delle madri”, si sostiene che l’interruzione di gravidanza “favorisca la sostituzione etnica” e che la tutela della vita vada garantita “sin dal concepimento”.

Viaggio nell’Italia di “Giorgia e i suoi fratelli” con le immagini inedite del Campo di Sant’Agnese di Pesaro, nelle Marche, la Regione simbolo scelta dalla Meloni per aprire la sua campagna elettorale.

L’emergenza energetica ha spinto il governo a scegliere il centro portuale toscano, già colpito dai danni ambientali dell’ex acciaieria Lucchini, per realizzare l’impianto della discordia: il rigassificatore di Piombino.

E ancora, l’allarme degli esperti sulle bollette di luce e gas: “Bisogna dire agli italiani le cose come stanno. Saremo costretti a razionare l’energia. Ci serve un piano”. Francia e Germania ce l’hanno. Noi invece…

Tutti i trucchi dei sondaggi: il peso ingombrante dei politici che li commissionano, i campioni statistici non sempre attendibili, l’impatto sulle manovre dei partiti. I segreti dei pronostici elettorali raccontati dagli analisti che li realizzano.

Infine, un reportage sulla guerra in Ucraina vista da Mosca. Ogni tanto suona la sirena antiaerea, le vetrine dei negozi “occidentali” sono chiuse, i prezzi salgono e ovunque spuntano cantieri. Nella capitale russa la vita quotidiana appare quella di sempre. Ma la città è più vuota, il turismo è fermo e nelle strade si respirano diffidenza e paura.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.