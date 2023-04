È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

C’è chi dice no: Brucerà 600mila tonnellate di spazzatura l’anno. Non sarà finanziato dall’Europa e deresponsabilizzerà i cittadini dall’adozione di tecniche virtuose di riuso e riciclo. Ecco perché associazioni ambientaliste, comitati locali e tecnici si oppongono al termovalorizzatore di Roma.

E ancora, Marco Furfaro, braccio destro di Elly Schlein, spiega a TPI perché la segretaria del Pd sarà la prossima premier: “Riscuote consensi trasversali. Ed è pragmatica. Era incerta se candidarsi alle primarie. Ma io le dissi: vinceremo. Succederà la stessa cosa col governo del Paese. Il segreto? Tornare fra le persone”.

Inoltre, un approfondimento sulla Rai. La destra vuole cambiare la narrazione del Paese anche attraverso la Tv pubblica. E mentre si prepara ad occupare Viale Mazzini, si è insediata dopo 5 mesi la nuova Vigilanza. Con la 5S Floridia alla guida e due vice: la Sorella d’Italia Montaruli, condannata per peculato, e l’ex ministra Boschi fedelissima del querelatore seriale Matteo Renzi. Mentre è già partita la fatwa contro Report e Ranucci.

Un’inchiesta sul nuovo mondo di mezzo ci spiega come i nuovi narcos albanesi hanno messo le mani su Roma. Spietati. Pronti a sparare per conquistare potere. In perenne guerra fra loro. Ecco chi sono i nuovi padroni della droga di Roma Sud. Che stringono patti con Camorra e ‘Ndrangheta. E si infiltrano nell’alta società.

Dal Cristo risorto di Rubens alla lettera autografa di D’Annunzio sparita dieci anni fa. Entrambi recuperati dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Ma sono ancora migliaia i capolavori sottratti illecitamente e di cui si sono perse le tracce. In cima alla blacklist La Natività di Caravaggio e l’Ecce homo di Antonello da Messina.

Infine, un reportage sulla carovana per la pace #StopTheWarNow. È partita per la quinta volta da Padova verso il fronte ucraino. E ha raggiunto Odessa, Mykolaiv e Kherson. TPI ha seguito la marcia di 180 associazioni e 150 volontari impegnati da un anno a portare aiuti alle vittime. Per promuovere la diplomazia dal basso.

