È arrivato il numero 3 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il terzo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 1 ottobre, in tutte le edicole. Nel video le anticipazioni del direttore Giulio Gambino

È arrivato il numero 3 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 1 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story di questa settimana è dedicata al referendum sulla legalizzazione della cannabis. La storia di una battaglia lunga 40 anni per legalizzarla: un’onda verde senza precedenti che in una settimana ha raccolto mezzo milioni di firme. Osteggiata dalle destre, dalla burocrazia e dagli interessi delle lobby farmaceutiche.

Troverete anche uno speciale dedicato alle elezioni amministrative nelle più grandi città italiane con le interviste ai tre dei candidati che si sfidano nella capitale: Calenda, Gualtieri, Raggi. Un ritratto di Michetti. E due speciali su Milano e Bologna. L’analisi di Giampiero Gramaglia sull’auf wiedersehen della cancelliera tedesca Angela Merkel.

E ancora: “A cosa serve la shw*”: il viaggio di Anna M. Thornton e Vincenzo Fiore nel nuovo genere grammaticale che non corrisponde a quello biologico. È davvero necessario un nuovo segno scritto per includere tutti?

Questo e molto altro nel terzo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

