È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

L’invasione russa dell’Ucraina ha dato l’ultima spallata all’assetto globale nato dalla Seconda guerra mondiale. Così un anno di conflitto in Europa ha cambiato per sempre la politica internazionale. E reso il mondo più pericoloso: benvenuti nel nuovo disordine mondiale.

Oggi i carri armati, domani forse gli aerei. Il blocco atlantico continua a fornire sempre più armi a Kiev per impedire la vittoria della Russia. Ma adesso con l’iniziativa di Xi, la Nato è a un bivio. Ecco perché è arrivata l’ora di trattare un cessate il fuoco.

E ancora, un approfondimento su che fine fanno le armi dell’Occidente inviate in Ucraina. Una volta superato il confine nessuno conosce la destinazione degli aiuti. Nemmeno gli Usa. In un Paese noto, già prima della guerra, per i traffici illeciti. Così queste forniture rischiano di armare la criminalità o alimentare nuovi conflitti.

In un’intervista a Luca Telese, il premier albanese Edi Rama spiega a TPI perché non c’è altra alternativa che resistere a Putin. “Appoggiare Kiev ed essere contrari all’invio delle armi è in controsenso”. Ma per il capo del governo di Tirana un compromesso è ancora possibile: “Non dobbiamo aspettare che crolli uno dei due contendenti per cominciare a trattare”.

Dall’opposizione sbraitava contro la mortificazione del Parlamento. Ma ora che siede a Palazzo Chigi le Camere non toccano palla. Solo il secondo esecutivo Berlusconi ha fatto peggio della premier: ecco a voi il decretificio Meloni.

Inoltre, vi proponiamo un viaggio dietro le quinte del cinema italiano attraverso l’intervista a Luca Ribuoli, regista di Call my agent – Italia. “Gli artisti sono tutti egocentrici. Ma il talento emerge solo se hai passione. Sorrentino? Ha scritto parti del suo copione. In questo mestiere puoi fingere per raccontare la verità. E con la finzione puoi arrivarci”.

Infine, un approfondimento sul virus H5N1. Non contagia spesso gli umani. Ma quando è successo, è morto fino al 56% degli infetti. La scarsa capacità di diffondersi ha finora evitato una crisi sanitaria globale. La situazione però potrebbe cambiare.

