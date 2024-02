È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 23 febbraio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata ai due anni di guerra. Il 24 febbraio 2022 resterà nella storia come il giorno dell’ultima spallata all’ordine globale post-1945. Il mondo non è più lo stesso. E dall’Ucraina al Medio Oriente ormai a prevalere è la legge del più forte.

E ancora, Prima l’Ucraina. Poi Gaza. L’Ue è stata trascinata sempre più nei conflitti globali. Ma piuttosto che puntare sui negoziati, investiamo sul riarmo. Obbedendo agli Usa. Dovremmo invece stare dalla parte delle vittime. Non al servizio degli interessi geopolitici Nato.

L’ora della diplomazia. “Putin ha tutto da guadagnare dal continuare la guerra, puntando sull’elezione di Trump. All’Ucraina e ai suoi alleati invece serve una tregua prima che torni The Donald”. L’intervista all’ex ambasciatore dell’Italia in Serbia, a Cipro e presso l’Osce.

Tra Ucraina e Medio Oriente rischiamo una nuova guerra mondiale. Ecco perché è importante evitare di istituzionalizzare la violenza come mezzo di risoluzione delle crisi internazionali. Un errore che l’Ue sta commettendo. La pace non si ferma con le armi.

E poi, l’altra guerra che infiamma il mondo. Invadono le case ad armi spianate, minacciano le persone e le obbligano a fuggire. Da quattro mesi siamo concentrati solo su Gaza. Ma dal 7 ottobre sono aumentate le violenze anche in Cisgiordania. Dove ormai una Terza Intifada sembra dietro l’angolo.

Infine, l’analisi sul fattore Trump. Il possibile ritorno di The Donald alla Casa bianca condiziona già l’andamento delle guerre in Ucraina e a Gaza. Putin e Netanyahu puntano sul bis dell’ex presidente. Mosca spera di congelare il fronte. Israele invece vuole mettere da parte l’idea di uno Stato palestinese.

