È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Big bang: la rielezione di Mattarella al Quirinale ha segnato il punto di non ritorno della vecchia politica. La debacle dei leader e la vittoria dei peones riportano le lancette alla fine della Prima Repubblica. Ancora una volta l’implosione del sistema obbliga a ripensare il ruolo dei partiti, ma senza cedere alla facile tentazione di consegnare il potere ai tecnici. Ecco come.

Il Quirinale resta un tabù per le donne: usate come bandiera o ripiego, sono penalizzate dalle regole del gioco. E la prima carica dello Stato rimane ancora un’esclusiva degli uomini. Il commento di Roberto Pinotti.

E ancora, vi raccontiamo le manovre per il Quirinale come ci sono state riportate dai protagonisti. I grandi elettori che con i loro voti hanno travolto le leadership dei partiti. Luca Telese disegna lo stato delle cose nel centrodestra: il rapporto tra Salvini e Meloni si è logorato. Ora tutto dipende dalla legge elettorale.

Infine, uno speciale sulle baby gang in Lombardia: da MS13 a Barrio 18, le bande di matrice latino-americana più pericolose e violente al mondo hanno messo le radici in Lombardia. La testimonianza di un ex affiliato

