È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 8 aprile, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 8 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story è dedicata alla Guerra delle notizie. Il conflitto in Ucraina ha travolto anche l’informazione. Innescando uno scontro fra “pensiero unico” ed “eretici anti-sistema” che non favorisce la comprensione degli eventi e lascia i cittadini senza risposte. Cosa abbiamo sbagliato e come se ne può uscire.

E ancora un viaggio esclusivo a Bucha, la città di cui tutto il mondo parla, marchiata dai crimini più cruenti. Le testimonianze dei sopravvissuti: “L’abbiamo visto con i nostri occhi. Sono stati i russi”.

Le informazioni raccolte a Bucha dai giornalisti indipendenti e i riscontri con le immagini satellitari confermano la presenza dei cadaveri in strada dalla prima metà di marzo e dimostrano che quei morti non sono dei figuranti.

Orsini vs Tocci: entrambi i duellanti dei salotti tv sull’Ucraina sono legati al cane a sei zampe. Lei è nel Cda, mentre l’osservatorio della Luiss diretto dal docente è pagato dalla multinazionale. Che però ora gli taglia il finanziamento.

Infine, un’inchiesta sulla via crucis di Draghi: scontro sul Def, alta tensione sulla Giustizia, barricate sul fisco e catasto, balneari e taxisti sul piede di guerra. Così l’ultimo anno di legislatura rischia di diventare un Vietnam per SuperMario.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.