È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Missione fallita: dalla pandemia all’economia, dopo un anno di governo Draghi il Paese è sospeso. Riforme bloccate, Pnrr al rallentatore, crisi energetica, sanità allo stremo: la guerra per il Colle ha spalancato la peggiore crisi istituzionale della storia.

Auto-candidandosi al Colle, Draghi ha messo le sue ambizioni davanti agli interessi del Paese. Mostrando di non conoscere la politica: così Mario non è più super.

Non solo i soldi di Onorato a Grillo e Casaleggio: nel 2021 i partiti hanno ricevuto finanziamenti per 47 milioni a 400 aziende. L’inchiesta su lobby e potere.

E ancora, cento miliardari chiedono al forum di Davos più equità fiscale: ma tra loro non ci sono italiani. E intanto la forbice sociale si allarga.

Infine, un’inchiesta su Erdogan e sulla sua politica di repressione. L’incarcerazione degli avversari politici non basta, anche i loro legali sono perseguitati. L’avvocata Ezgi Cakir denuncia a TPI la repressione in Turchia e l’Ue che viola i suoi diritti di rifugiata.

