È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

In questo numero speciale, che sarà in edicola sino al 18 gennaio, analizziamo l’anno che verrà dal punto di vista sociale e politico, ma non solo.

Negli Usa Trump può vincere di nuovo. Ucraina? Né Putin né Zelensky possono permettersi un accordo. Gaza? Più si fa dura la reazione di Netanyahu più l’agenda di Israele si allontana dagli obiettivi della comunità internazionale”. Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi ed ex direttore del Dis, spiega a TPI cosa possiamo aspettarci nel 2024.

Ma il disordine globale continua. Guerre, inflazione, crisi climatiche, recessione e la corsa alle materie prime. Ecco come nel 2024 i nuovi rapporti di forza fra le grandi potenze rischiano di influenzare i prezzi, gli scambi e la sicurezza internazionale.

Da Taiwan al Sudafrica. Dall’India al Messico. Dalla Corea del Sud fino all’Unione europea. Ma soprattutto gli Usa. Nel 2024 il 40% degli esseri umani sarà chiamato alle urne. Così plasmeranno la politica globale.

E ancora, un approfondimento sulle Europee. Alle elezioni Ue di giugno i tre partiti dell’area popolare e conservatrice puntano a raccogliere la maggioranza e scardinare la grande coalizione uscente. Ma i sondaggi dicono che non ce la faranno.

Inoltre, un’analisi sul grande risiko dell’I.A. La legge Ue per impedirne la deriva. La sfida tra i colossi cinesi e americani. Gli investimenti dei sauditi. E i crescenti usi nella vita quotidiana. Guida al futuro della tecnologia più rivoluzionaria degli ultimi anni.

Spazio, poi, all’Italia che verrà. Il ritorno del Patto di Stabilità. La fine del Superbonus. L’addio al Reddito di cittadinanza. Il Pil che arranca e la povertà che aumenta. Ecco cosa ci attende nel 2024 sul fronte dei conti pubblici e privati.

Sanità pubblica in crisi. Scuole fatiscenti. Disuguaglianze in aumento. E la violenza sulle donne che dilaga. Ecco alcune proposte da cui partire per invertire la rotta.

Nel 2024 l’Europa si riprenderà lo sport, almeno per il momento. Prima i Campionati di calcio Uefa in Germania. Poi le Olimpiadi di Parigi. Nel 2024 il Vecchio continente torna protagonista a livello sportivo. Ma a lungo andare rischia di restare penalizzato dall’ascesa delle Petromonarchie.

Infine, un focus sui principali appuntamenti artistici previsti nel 2024. L’ultimo anno di Amadeus a Sanremo. La corsa all’Oscar di Matteo Garrone. Lo spettacolo di Marina Abramovic a Pesaro.

