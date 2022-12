È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 23 dicembre, in tutte le edicole

La nostra cover story è dedicata alla Renzi Spy Story: ecco le 13 immagini (depositate in Procura, ma mai pubblicate) dell’incontro in autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini che fanno chiarezza su come è andata.

“Credo alla storia della signora dell’autogrill come a Paperinik”, dice Renzi. Così, contestando le ricostruzioni di Report, l’ex premier ha spostato l’attenzione dal suo incontro con lo 007 a una prof di storia dell’arte.

Perché quel video non è un reato. “Renzi e Mancini sono soggetti di rilevanza pubblica. E l’autogrill non è un luogo privato. Improbabile che le riprese fatte dalla professoressa vengano considerate illegali”, spiega a TPI l’avvocato Iai, esperto di procedura di penale.

E ancora, in un’intervista del direttore di TPI Giulio Gambino, il leader del M5S Giuseppe Conte spiega perché i parlamentari italiani non dovrebbero più accettare soldi dall’estero. “Invito tutti i leader di partito a porre immediatamente fine alle consulenze con Paesi al di fuori dell’Ue. Chi fa politica non deve più ricevere un euro da Stati stranieri. Dopo lo scandalo del Qatargate tutti parlano di etica: è facile indignarsi, ma ora servono i fatti e meno ipocrisia”.

L’infinito conflitto in Ucraina. Il rischio atomico. Le tensioni nel Pacifico. E il Medio Oriente in fiamme. Ecco cosa potrebbe succedere nel 2023, secondo un ex comandante della Nato e un veterano dei Marine.

Inoltre, un approfondimento sul fenomeno OnlyFans. Conta 30 milioni di utenti. E 450mila creator. Che dal 2020 hanno guadagnato oltre 700 milioni di dollari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla piattaforma più chiacchierata del web.

Ecco perché hanno ucciso il Reddito di cittadinanza. Lavorano tutto il giorno. Ricevono un’integrazione al salario perché guadagnano troppo poco. Ma ora il governo li ha esclusi dal sussidio. Così i precari sono pronti a battersi per difendere una misura di dignità.

Infine, un’inchiesta sull’intelligence parallela di Bolsonaro. Militari, contractor e fake news. È il servizio privato dell’ex presidente che teme l’arrivo di Lula. E in prima fila c’è un generale. Socio di un ex parà della Folgore. Che a TPI annuncia: “Il Paese esploderà. Girano tante armi”.

