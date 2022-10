È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 28 ottobre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 28 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Conflitti d’interessi, ministeri improbabili, nemici dei poveri e dei diritti. Il carrozzone di Giorgia è una brutta copia del governo Draghi tra riciclati del berlusconismo e ritorni di Fiamma. Ecco in mano a chi ha messo l’Italia la prima presidente del Consiglio donna: l’approfondimento sul Circo Meloni.

Vecchi amici, parenti stretti, fidatissimi sodali. Qualche berluscones non allineato con il Cav. E il solito Salvini silurato al Viminale che ha già iniziato a fare il premier ombra. Ecco tutti gli uomini della Presidente. Pardon, del presidente.

E ancora, un’inchiesta sul manuale segreto di Forza Nuova. Per evitare lo scioglimento il movimento ha stabilito regole ferree, con trucchi linguistici e di comportamento. TPI pubblica il documento interno che spiega come agire senza rischi legali.

Tagli alla spesa sociale e mercato del lavoro ridotto a una giungla. Così da Monti a Draghi, dopo oltre 15 anni di cure dei Migliori, i poveri sono triplicati. Con Meloni? Cambierà poco o niente. Ecco i danni dei competenti.

Aule fatiscenti, infiltrazioni d’acqua, cavi elettrici scoperti, cumuli di immondizia, calcinacci, faldoni di fascicoli sepolti nella muffa. Dal Piemonte alla Sicilia l’edilizia giudiziaria è un colabrodo. Con seri rischi per l’incolumità di magistrati, operatori e cittadini. Viaggio nei tribunali da incubo.

Infine, un’intervista a Francesca Fagnani che a TPI presenta la nuova edizione di Belve: “Per le interviste non cerco persone famose ma chi ha dato prova di forza. La situazione a Roma oggi? È tale e quale a quando c’era la Raggi. Solo che lo scrivono meno persone”.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.