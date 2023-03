È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 3 marzo, in tutte le edicole

Il Pd svolta a sinistra con la Schlein. Ma il difficile viene adesso. Dai programmi alle alleanze, tra minacce di scissione e manovre delle correnti. Ecco tutti gli ostacoli sulla strada della prima leader donna del Partito democratico. Viaggio nella Elly Revolution.

A otto anni il nonno le regalò la Costituzione rilegata. A scuola, in Svizzera, era una secchiona. All’università scelse il Dams. Voleva fare la regista. Ma poi si laureò in legge. “Per battermi contro l’ingiustizia”. Così la nuova segretaria del Pd vuole cambiare la sinistra. Il ritratto di Elly Schlein.

“È giovane. È donna. Ma prende voti solo nelle Ztl. Per cambiare il Pd, deve superare la retorica sul fascismo. E abbandonare il neoliberismo. Anche a costo di subire scissioni. O rischia di fare la fine di Zingaretti”. A TPI parla il filosofo Massimo Cacciari.

Dietro il pestaggio al liceo Michelangiolo c’è una profonda opera di indottrinamento delle nuove generazioni. Che ha nel capoluogo toscano il suo epicentro. Tra campi di addestramento con ex terroristi e una casa editrice che diffonde simboli nazisti. Così Firenze è diventato un laboratorio per giovani squadristi.

Mazzata ai benzinai. E regalo di quasi 7 milioni per l’acquisto di carburante a prezzo ridotto alla filiera dei pullman privati. Grazie alle entrature nel centrodestra e con i ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin. Così il governo fa il pieno alla lobby del bus.

E ancora, un approfondimento sui nuovi padroni dei giornali. Elkann e Berlusconi vendono. Iervolino, Angelucci e Romeo comprano. Da La Repubblica a Il Giornale passando per La Verità e il ritorno de L’Unità, ecco tutte le manovre nel mercato della stampa.

Inoltre, un viaggio nell’Italia degli stregoni: nel 1998 erano 76, oggi si stima siano almeno 500. E col Covid sono aumentate ancora. Viaggio nel mondo delle sette. Dove conta solo obbedire al capo. Tra abusi sessuali, violenze e morti sospette.

Infine, un approfondimento sul piano della Cina per la pace in Ucraina. Per oltre un anno, l’Occidente e non solo ha chiesto a Xi di mediare tra Ucraina e Russia. Finché Pechino non ha elencato 12 punti per fermare le ostilità. Kiev e Mosca non li hanno bocciati. Ma nemmeno accettati. Invece Usa e Ue li respingono. In nome di riarmo e sanzioni.

