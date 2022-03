È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 4 marzo, in tutte le edicole

Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Invade l’Ucraina. Agita lo spettro dell’atomica. Minaccia la terza guerra mondiale. Il presidente russo è sempre più isolato. E ora molti dubitano persino della sua lucidità mentale. Il nuovo numero del nostro settimanale ci porta “Dentro la mente di Putin” con uno speciale sull’Ucraina.

Alessio Lasta, nostro inviato a Kiev e Leopoli, ci racconta da vicino gli orrori della guerra, mentre il Premio Pulitzer Laurie Garrett rivela al nostro giornale: “Putin non è del tutto razionale”.

E ancora, spieghiamo perché il ricorso alla bomba atomica è assai improbabile, mentre Benedetta Argentieri propone un ritratto dell’uomo del momento: il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Luciana Castellina, fondatrice de Il Manifesto, e lo storico Luciano Canfora, inoltre, analizzano le colpe degli Usa e dell’Unione Europea nella crisi tra Russia e Ucraina.

Claudio Gatti ripercorre in un’inchiesta i legami pericolosi tra la Lega di Salvini e Vladimir Putin, mentre Marco Di Liddo del Ce.S.i spiega perché le sanzioni alla Russia rischiano di trasformarsi in un boomerang per l’Italia.

Infine, Oksana Lyniv, prima donna a guidare l’Orchestra del Teatro di Bologna, rivela perché “la musica ci salverà dagli orrori di Putin”.

