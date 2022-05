È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 6 maggio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story è dedicata alle ultime, ed esclusive, rivelazioni ignorate dalla Commissione d’inchiesta che provano il coinvolgimento di ‘ndrangheta e Cia nel caso Moro.

Un boss della ‘Ndrangheta dal sinistro soprannome di “due nasi”. Un legionario calabrese creduto morto ma in realtà tenuto nascosto per anni. Un misterioso criminologo americano inviato a Roma dagli Usa e ufficialmente mai tornato in Patria. Ecco le questioni irrisolte dietro i misteri che ancora oggi ruotano intorno al rapimento e all’omicidio dello statista della Dc.

E ancora, le ultime ore di vita di David Rossi: ecco cosa non torna nell’ipotesi suicidio del capo comunicazione di Mps. In aggiunta il fumetto esclusivo di Emanuele Fucecchi.

Inoltre, un approfondimento sull’Amazzonia. L’Occidente vuole tutelare la foresta brasiliana dalle follie turbo-liberiste di Bolsonaro. Ma importa tonnellate d’oro estratto illegalmente nelle aree protette. E in un’inchiesta spunta anche un’azienda italiana.

Infine, un nuovo approfondimento su Julian Assange e sulla libertà di stampa nel mondo. Processi infiniti, carcere duro e calunnie. La caccia al fondatore di Wikileaks ricorda i casi di Navalny in Russia e del filantropo turco Kavala.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

