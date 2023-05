È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 12 maggio, in tutte le edicole

La cover story è dedicata alla “guardiana della Terra”. Ha lasciato un business multimiliardario per salvare la Patagonia dai cambiamenti climatici. E oggi Kristine McDivitt Tompkins è protagonista del più grande progetto di restaurazione degli ecosistemi in Sud America. Ecco chi è la filantropa illuminata che con il marito ha scelto di dedicarsi alla salvaguardia dell’ambiente.

Tassate noi ricchi: Abigail Disney sostiene che il sogno americano sia una favola. Perché il Ceo di Disneyland guadagna un salario pari a duemila anni di stipendio di un dipendente. Tom Steyer ha venduto la sua società per occuparsi di ambiente. Ecco chi sono i grandi filantropi che hanno sposato la causa della redistribuzione.

E ancora: un approfondimento sulla rete di intellettuali alla corte di Giorgia. Dietro Meloni c’è un gruppo di esponenti del pensiero conservatore che ha forti legami con Marine Le Pen e Viktor Orbán, nemici giurati dei principi liberal. Ecco chi sono e come vogliono conquistare l’Europarlamento.

Nel 2022 la spesa militare globale ha segnato un nuovo record: 2.240 miliardi di $. In Europa non era così alta dalla caduta del muro di Berlino. Maxi-incrementi in Russia e Ucraina. Ma i dominatori dell’industria bellica sono gli Usa. Benvenuti nell’era del riarmo.

Inoltre, un approfondimento sul turismo a numero chiuso in Alto Adige. La Provincia di Bolzano introduce un tetto massimo ai pernottamenti sul territorio: non si potrà andare oltre i 34 milioni di presenze. “Il sovraffollamento ci stava rovinando. Dobbiamo tutelare il paesaggio”. Ma sulla decisione monta la protesta.

Se Kiev cede al fascino di Pechino: la mediazione del Dragone con la telefonata a Zelensky non ha accorciato la guerra. Ma ha aperto la corsa globale alla ricostruzione nel Paese aggredito da Putin. E la Cina è già un passo avanti a tutti.

Infine, viene ripercorsa la vicenda di Geoffrey Hinton. È considerato il padrino dell’IA. Per dieci anni ha guidato la ricerca di Google. Ma a maggio si è dimesso. Spinto dalla paura dei rischi della sua creatura per il mondo. “Potrebbe superare le capacità del cervello umano”.

