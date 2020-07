Sesso sulla barca in mezzo al lago di Como: turisti filmano e pubblicano il video sui social

Sesso sulla barca in mezzo al lago di Como: il video finisce sui social

Una coppia è stata sorpresa e filmata a fare sesso in pieno giorno su una barca in mezzo al lago di Como. I due amanti, nudi sul motoscafo, sono stati ripresi con gli smartphone dai turisti che in questi giorni d’estate affollano la zona. Il video è stato poi condiviso sui social. La coppia se verrà identificata rischia una multa decisamente salata, come è successo ai due amanti di Ravenna, sorpresi a fare sesso in spiaggia nel pomeriggio davanti ai bagnanti e costretti a pagare una multa di 10 mila euro a testa, per un totale di 20 mila euro.

