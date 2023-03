Sequestro di 110mila euro di beni per Alessadra Giudicessa, la Pamela di Come un gatto in tangenziale

Alessandra Giudicessa, l’attrice che recitò nei panni di Pamela nel film Come un gatto in tangenziale, è stata raggiunta da una nuova denuncia e ha subito il sequestro di ingenti beni. Nelle scorse ore, secondo quanto riportano diversi media tra cui RaiNews24, la Guardia di finanza le ha infatti sequestrato ben 110mila euro di beni.

La misura è dovuta alla “pericolosità sociale accertata in capo all’attrice per il periodo dal 2011 al 2018 e derivante dal coinvolgimento in varie vicende giudiziarie in relazione ai reati di furto con destrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, in taluni casi giunte anche a condanna definitiva”.

Dagli ulteriori accertamenti svolti dal Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, è emerso, tuttavia, una nuova denuncia effettuata nel 2022 a carico dell’attrice e del coniuge per un’ipotesi di ricettazione, per la cui vicenda il pubblico ministero procedente ha già emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le conseguenti indagini economico-finanziarie hanno consentito di individuare beni nella disponibilità dell’attrice, in misura del tutto sproporzionata rispetto agli esigui redditi dichiarati dall’intero nucleo familiare. Si tratta, in particolare, di 2 polizze vita del valore di circa 80mila euro e di 2 auto acquistate tra il 2018 e il 2019, del valore di circa 35mila euro.