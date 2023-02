Senaldi: “Non devo chiamare mia moglie per sapere se c’è la cena, c’è sicuro”. La replica di Concita De Gregorio

“Le mogli che preparano la cena, una cosa…” Così Concita De Gregorio ha ribattuto a una battuta infelice del condirettore di Libero Pietro Senaldi, ospite ieri a In Onda. Durante la puntata dedicata alla corsa per la segreteria del Partito democratico, con la presenza in studio di Elly Schlein, Senaldi ha criticato la deputata dem per i suoi legami alla nomenclatura del Pd.

“È vero che nessuno gli ha chiesto la poltrona delle persone raffigurate ieri, ma perché non c’è bisogno”, ha detto il giornalista, facendo riferimento a chi nella nomenclatura dem sostiene l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna, che prima aveva assicurato di non aver ricevuto da “nessuno” richieste di posti o nomine. “Io non è che ho bisogno di chiamare mia moglie per sapere se c’è la cena, è sicuro che c’è la cena. Se vado ad un’altra parte, chiamo e dico ma ce l’hai la cena?”, ha poi aggiunto. Un paragone accolto con imbarazzo dai conduttori.

“Beh puoi cucinare anche tu però, no scherzo”, ha risposto prima David Parenzo. “Diciamo, questo aprirebbe una prateria di discussioni Senaldi in cui non voglio entrare”, la replica di De Gregorio. “Per fortuna Parenzo è molto disciplinato, è veramente ben educato. La cena uno se la prepara da sé… le mogli che preparano la cena sono una cosa”.