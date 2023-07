“Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa ‘se mi dà due euro e 50 spicci mi fa un favore’. Capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale. Al che gli dò la carta. Lui come da previsione si scoccia apre il cruscotto con fastidio, dice ‘eh, ora devo vedere se il pos mi funziona’. Segue la discussione”.

Così Selvaggia Lucarelli postando un video sul suo account Instagram, con il quale ha testimoniato un’animata discussione con un tassista barese, sull’annosa questione dei pagamenti elettronici o in contanti. La giornalista si trovava in Puglia per la presentazione del libro scritto con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Lucarelli ha ripreso con il suo cellulare la discussione con l’autista che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe cercato di farle pagare la corsa in contanti, evitando così di utilizzare il pos.

“Pur di non farmi pagare con la carta mi ha fatto scendere senza pagare, dicendo ‘oggi è friiii’ – ironizza la giornalista nel suo post – che categoria imbarazzante, indegnamente protetta dal Governo”. “Siete la peggiore razza d’Italia”, dice Lucarelli nel video. L’uomo si dice pronto a querelare la giornalista per violazione della privacy, dato che il volto non è censurato, e a chiedere un risarcimento danni.