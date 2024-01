Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli lascia momentaneamente X (ex Twitter)

Selvaggia Lucarelli smette momentaneamente di usare X. Con un post l’opinionista ha annunciato la sospensione dell’attività sul social per gli attacchi ricevuti dopo il giallo sulla morte di Giovanna Pedretti, la 52enne titolare di una pizzeria a Sant’Angelo Lodigiano trovata senza vita domenica sera nel fiume Lambro. Nelle ore successive alla tragedia Lucarelli è stata bersaglio di critiche e minacce di morte degli hater, indirizzate a lei e al suo compagno, il food blooger Lorenzo Biagiarelli, che in passato aveva messo in dubbio l’autenticità della recensione omofoba sulla pizzeria “Le Vignole” condivisa da Pedretti.

La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque”, scrive Lucarelli, attaccando poi “i giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata, beh, come disse qualcuno, ‘o sono cretini o sono dei farabutti in malafede’”.