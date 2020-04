A Torino 6 fratelli, tutti medici, sono in prima linea contro il Coronavirus

In provincia di Torino a far fronte all’epidemia di Coronavirus in prima linea ci sono sei fratelli e sorelle medici: Davide, Pietro, Emanuele, Barbara, Maria e Alessandra Tizzani. La notizia è stata lanciata dal settimanale locale La Valsusa, che ha pubblicato le loro foto. “Dietro mascherine e visiere ci sono volti giovani, tutti in trincea, impegnati in questa estenuante lotta ad un nemico invisibile”, scrive il settimanale della Valsusa.

I Tizzani sono parte di una numerosa famiglia di Giaveno, in provincia di Torino e in totale sono undici fratelli. Il padre è un medico e sei dei figli hanno seguito la sua strada. Sono tutti specializzati in medicina di pronto soccorso e lavorano nei principali ospedali del Torinese, dalle Molinette al Giovanni Bosco al San Luigidi Orbassano.

