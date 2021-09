Scuola, a Bolzano è già Dad: studenti contagiati e tre classi in quarantena

In Alto Adige la scuora è ricominciata il 6 settembre, eppure, dopo solo 13 giorni è già Dad. Le studentesse e gli studenti degli istituti scolastici di Bolzano vengono testati nelle attività sportive che svolgono settimanalmente. Ed è così che dallo screening sono emersi i primi positivi: nella scuola italiana una classe delle medie Alfieri dell’istituto comprensivo Bolzano Europa 2 e un’altra delle elementari Milani del comprensivo Bolzano 3 sono finite in quarantena. Un’altra situazione analoga è stata registrata alle scuole professionali. Per tutte le studentesse e gli studenti le lezioni proseguiranno quindi a distanza con le modalità che il Covid ha imposto a partire dall’avvio della pandemia e dal primo lockdown del marzo 2020.

In Alto Adige il monitoraggio degli studenti è slittato, inceppato sulla questione privacy e sui moduli per il consenso dei genitori. Probabilmente però si partirà lunedì prossimo ma lo screening sarà su base volontaria. Chi non aderirà, dovrà andare in quarantena in caso di un compagno positivo. Quarantena di 7 giorni per i ragazzi che verranno testati, 10 giorni per quelli non vaccinati e 14 per quelli che non si faranno testare.

Nel frattempo si rischia un accavallamento con i test salivari che il governo vuole iniziare in tutto il Paese.