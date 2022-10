Una scritta contro il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa e una stella a cinque punte è comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d’Italia, nel quartiere Garbatella a Roma. “La Russa Garbatella ti schifa”, si legge, seguita da una stella e la sigla ‘Antifa’. La sede è la sezione dell’ex Movimento sociale frequentata da Giorgia Meloni da giovane.

Una scritta contro il neopresidente del Senato, La Russa,e una stella a cinque punte,sono comparse sulla serranda della sede di FdI, nel quartiere Garbatella a Roma.”La Russa Garbatella ti schifa”.È la sezione dell’ex Movimento sociale frequentata da Giorgia Meloni da giovane. pic.twitter.com/Hln4nD3Hg8 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) October 14, 2022

“Accade che in una sede di Fratelli d’Italia compaia una scritta contro” Ignazio La Russa “firmata con la stella a 5 punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere. Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme”. Il commento di Giorgia Meloni sui suoi canali social.