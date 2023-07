Scontro frontale tra due auto: morti due ventenni, un terzo è grave

Due giovani hanno perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Jesolo. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, domenica 9 luglio, sulla strada provinciale che collega la località balneare veneziana a San Donà di Piave.

Le vittime sono il 23enne Tommaso Cattai e Mattia Pavanetto, 24 anni, residenti a Musile di Piave. La Toyota Yaris su cui si trovavano si è scontrata frontalmente con una Citroen C4, intorno alle 5.45 di stamattina. Per loro non c’è stato nulla da fare mentre il conducente della monovolume è stato portato in elicottero all’Angelo di Mestre, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto alcuni dei passeggeri dalle lamiere, mentre i carabinieri stanno accertando le cause dello scontro.

“È un bollettino di guerra”, ha dichiarato la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, che ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. “Non erano ragazzi sbandati ma giovani con la testa sulle spalle. È una situazione di una tale tragicità che non si presta a commenti”, ha aggiunto.