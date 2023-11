Scontri tra tifosi del Milan e del Psg sui Navigli, supporter francese accoltellato: è grave | VIDEO

Scontri tra tifosi del Milan e del Psg sui Navigli, ultrà francese accoltellato

Violenti scontri si sono verificati nella tarda serata di lunedì 6 novembre sui Navigli, a Milano, tra gli ultrà del Milan e quelli del Psg, le due squadre che stasera saranno impegnate a San Siro per il match di Champions League: ad avere la peggio è stato un supporter francese di 34 anni, rimasto gravemente ferito da due coltellate a una gamba.

Secondo quanto ricostruito, pochi minuti dopo la mezzanotte, una cinquantina di persone, presumibilmente tifosi del Milan come riportato da alcune testimonianze, sono arrivate da Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi a Ripa di Porta Ticinese, dove si trovavano i tifosi del Paris Saint-Germain dando vita a una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati.

Per ripotare la situazione alla normalità si è reso necessario l’intervento della polizia con alcuni agenti che sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. Secondo una nota della Questura, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg.

Pochi minuti dopo l’una, invece, alcuni agenti sono intervenuti in via Paolo Sarpi per sedare una rissa tra quindici tifosi del Psg e dieci cittadini cinesi. Nel frattempo sale l’allerta in vista del match di questa sera in programma allo stadio Meazza di Milano.