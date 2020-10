Centinaia di persone questa notte si sono riversate per le strade di Napoli per protestare contro il coprifuoco e le restrizioni anti-Covid annunciate dal governatore Vincenzo De Luca. Tra cori, striscioni e fumogeni, si sono vissuti momenti piuttosto concitati. SkyTg24 stava seguendo in diretta le proteste quando il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati spinti e malmenati da alcuni partecipanti al corteo.

Mentre stava raccontando in diretta la protesta dal lungomare di Napoli, il cronista è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno alzato le mani contro, spingendolo contro il cofano di una vettura. Il giornalista ha provato a far ragionare i suoi aggressori, ma alla fine lui e l’operatore si sono dovuti allontanare. Le immagini sono andate in diretta sul canale all news di Sky.

“Siamo stati aggrediti, non è stata una passeggiata”, ha detto Fratter. Vere e proprie scene da guerriglia urbana, proseguite anche nel centro urbano, tra scontri con le forze dell’ordine e lanci di bombe carta.

