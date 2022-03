Scommette contro l’Italia e vince 110mila euro

L’unico italiano contento per la sconfitta degli azzurri contro la Macedonia del Nord, che è costata alla Nazionale di Mancini la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, è un fortunato scommettitore, che ha puntato contro l’Italia, indovinando il risultato esatto della partita. A riportare la curiosa notizia è La Nazione. La fortunata scommessa è stata giocata a La Spezia, in Liguria. Il tifoso è riuscito ad azzeccare, contro ogni pronostico, lo 0-1 di Palermo, con il gol di Trajkovski nei minuti finali del recupero.

“Fitto riserbo sul nome dello scommettitore – scrive La Nazione – a quanto pare però un ‘professionista’ del settore: la puntata è stata fatta in una sala scommesse della periferia cittadina”. Un tifoso molto coraggioso, visto che avrebbe puntato ben 1500 euro proprio sullo 0-1 a favore della nazionale balcanica. Con la vittoria della Macedonia del Nord data per 20 a 1, lo scommettitore grazie a questo azzardo è riuscito ad ottenere una maxi vincita da 110mila euro.