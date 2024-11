Sciopero dei trasporti oggi, venerdì 8 novembre 2024, senza fasce di garanzia

Oggi, venerdì 8 novembre 2024, in tutta Italia è in atto lo sciopero dei trasporti senza fasce di garanzia proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Lo sciopero è iniziato alle 5.30 della mattinata di venerdì 8 novembre e avrà una durata di 24 ore. Garantito solo il 30% del personale viaggiante e i servizi assolutamente indispensabili per gli utenti, come gli scuolabus e i collegamenti con porti e aeroporti, oltre al trasporto dei disabili.

Metro chiuse a Roma

A Roma, secondo gli aggiornamenti forniti dall’Atac, risultano chiuse tutte le linee della metropolitana (A, B, B1 e C) e la Termini-Centocelle. Forti riduzioni anche dei mezzi di trasporto di superficie.

Milano: chiuse M1, M2 e M3

A Milano, invece, hanno chiuso le linee della metro M1, M2 ed M3. Resta aperta la M4, mentre la M5 farà servizio ridotto: viaggerà solo sulla tratta Bignami-Tre Torri. Servizio ridotto anche per i mezzi di superficie con l’Atm che ha invitato i passeggeri a “considerare possibili maggiori attese alle fermate di tram, bus e filobus”.

Blocco totale a Napoli

Solamente la linea 2, che è gestita dalle Ferrovie dello Stato, è pienamente attiva a Napoli. Blocco totale per i treni Eav, per le funicolari, tram e bus e per la linea 1 della metro che ha sospeso il servizio alle 9.30. Forti disagi si registrano tra le vie della città a causa del traffico.

Disagi a Bologna

Anche a Bologna si registrano forti disagi con il traffico più congestionato in cui la situazione è aggravata dalla presenza di alcuni cantieri. Da inizio servizio alle 8.30 è stato garantito solamente il 30% dei servizi bus di Tper a Bologna.