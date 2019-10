Sciopero mezzi oggi Roma, venerdì 25 ottobre 2019 | Atac | Cotral | Tpl

Oggi, venerdì 25 ottobre 2019, sciopero dei mezzi a Roma: trasporto pubblico romano a rischio con possibili disagi per i cittadini romani. Gli scioperi in realtà sono due: uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24 ore.

L’agitazione di 4 ore è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate dal Comune, Roma Capitale. La protesta interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

Lo sciopero dei mezzi oggi a Roma di 24 ore è invece indetto dai sindacati Sgb Cub, SI Cobas, Usi Ait e interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In questo caso, poiché la protesta durerà l’intera giornata, saranno rispettate le fasce di garanzia: da inizio servizio alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00.

Quindi, per il combinato dei due scioperi del trasporto a Roma, il servizio non sarà garantito in questi orari e fasce:

nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, relativamente alla rete notturna (linee N). Servizio delle linee 38-44-61-86-170-246-301-314-404-444-451-664-881-916-980 garantito;

il 25 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00;

il 25 ottobre dalle ore 20 fino a fine servizio;

nella notte 25/26 ottobre relativamente a metro A-B-C, alla linea tram 8 e alle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-314-404-444-451-664-881-916-980. Regolare il servizio delle linee notturne (linee N).

Durante lo sciopero dei mezzi oggi a Roma, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno, eventualmente aperte, non sono garantiti i servizi di biglietteria allo sportello, montascale, ascensori e scale mobili.

Stop anche per gli autobus Cotral durante lo sciopero del trasporto pubblico locale. Questa la nota con cui l’azienda ha annunciato lo sciopero: “Il prossimo venerdì 25 ottobre 2019 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi Ait hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero mezzi oggi Roma | Tempo reale

La situazione in tempo reale dello stato del servizio durante lo sciopero dei trasporti sarà disponibile su www.atac.roma.it e sul profilo Twitter @infoatac. Per altre informazioni sullo sciopero generale nazionale

