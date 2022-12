Sciopero generale oggi, 16 dicembre 2022: a rischio bus, metro e treni. Tutti gli orari

Venerdì nero per chi deve spostarsi oggi 16 dicembre 2022 a causa dello sciopero generale proclamato nei trasporti ma anche in altri settori per protestare contro la Manovra economica del governo. Le proteste, indette dai sindacati Cgil e Uil in tutta Italia per protestare contro la Legge di Bilancio, sono iniziate in settimana ma arriveremo al culmine oggi con una raffica di stop: trasporti, scuola, benzinai in autostrada.

Lo sciopero generale interesserà oggi diverse regioni: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Provincia di Bolzano, Campania, Liguria, Toscana, Basilicata, Lombardia, Molise, Lazio e Sardegna. Oggi vi sarà inoltre una manifestazione finale alle ore 10 in piazza Madonna di Loreto a Roma dove il segretario generale della Cgil Maurizio Landini terrà il suo intervento conclusivo insieme al segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica.

Oggi dunque a rischio treni, metro e autobus in diverse città e regioni italiane. In particolare si prevedono grossi disagi nelle grandi città e metropoli da Roma a Milano da Napoli a Firenze.

Orari

Ma quali sono gli orari dello sciopero generale oggi, 16 dicembre 2022? Lo stop dei lavoratori però avrà fasce diverse da città a città: a Napoli, ad esempio, si sciopererà dalle 9 alle 13; a Roma dalle 20 alle 24 e a Milano dalle 18 alle 22. Manifestazione di piazza sono previste in varie città con cortei, presidi e intervento finale dei rappresentanti sindacali. A Napoli manifestazione regionale in piazza del Plebiscito con l’intervento di delegate e delegati alle ore 10.30 e comizio conclusivo alle ore 11.30. A Firenze, corteo con concentramento in piazza dell’Unità italiana alle 9.30 e arrivo in via Martelli. A Bologna dalle ore 10 iniziativa in piazza Lucio Dalla. A Genova dalle 9 concentramento dei manifestanti di fronte alla stazione di piazza Principe.

Per quanto riguarda i treni le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero del personale del gruppo FS Italiane dalle 9:00 alle 17:00 di venerdì 16 dicembre. Lo stop, che interessa Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, comporterà possibili disservizi per i convogli Trenitalia lungo le tratte nazionali di tipo Intercity e le Regionali. Resta invece regolare la circolazione delle Frecce. I mezzi di Trenord invece si fermeranno dalle 9 alle 13. Come sempre garantite le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Motivi

Quali sono i motivi dello sciopero generale di oggi, 16 dicembre 2022, in diverse zone dell’Italia? “La bozza della Legge di bilancio 2023 è sbagliata e produrrà effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati, giornalmente alle prese con il carovita e costretti ad affrontare, dopo un biennio di emergenza sanitaria, una vera e propria pandemia salariale”, scrivono i sindacati.