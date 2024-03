Sciopero generale 8 marzo 2024: le motivazioni

Domani, venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Festa della Donna, i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale. In tutta Italia saranno a rischio servizi come il trasporto pubblico (non quello locale), la sanità e la scuola.

La giornata di protesta è stata indetta dalla gran parte delle sigle sindacali italiane: aderiranno Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912 e Uiltec Uil.

Lunga la lista delle motivazioni dello sciopero, dalla parità di genere alla lotta contro i femminicidi, dal salario minimo al No all’autonomia differenziata, dalla preoccupazione per lo smantellamento dello Stato sociale all’appello per lo stop ai combattimenti in corso in Ucraina e Medio Oriente.

Sciopero 8 marzo 2024: trasporti

Per quanto riguarda lo sciopero dei trasporti, l’intervento del Garante ha ridimensionato l’impatto sull’utenza. Non dovrebbero registrarsi disagi per il servizio locale di bus e metro.

Diverso il discorso per la rete ferroviaria, Trenitalia ha annunciato che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni dalle 00.00 alle 21:00 dell’8 marzo. Ma sarà sempre assicurata l’effettuazione delle corse elencate nelle apposite tabelle dei treni garantiti, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21), consultabili nell’apposita sezione del sito di Trenitalia.

Quanto al trasporto aereo, da segnalare che lo sciopero proclamato in Germania dal personale di terra di Lufthansa. Il sindacato del pubblico impiego Ver.Di ha ha indetto una giornata di mobilitazione dalle 4.00 di giovedì 7 alle 7.10 di sabato 9 marzo: potrebbero esserci ripercussioni sui voli programmati da e per l’Italia.

Sciopero 8 marzo 2024: scuola

Per quanto riguarda la scuola, la giornata di sciopero generale dell’ 8 marzo 2024 riguarderà tutto il personale del comparto e l’area istruzione e ricerca, docenti universitari e personale della formazione professionale delle scuole non statali. Tradotto: potrebbero esserci ripercussioni su tutte le scuole dall’asilo nido all’università.

Sciopero 8 marzo 2024: sanità

Quanto allo sciopero dei servizi sanitari, i sindacati fanno sapere che per l’intera giornata dell’8 marzo, per ogni turno di lavoro, dall’inizio alla fine, l’erogazione delle prestazioni” nelle strutture sanitarie “potrà subire ritardi o disservizi”.

“Sono comunque garantiti i servizi minimi essenziali, tra i quali il Pronto Soccorso e le urgenze, l’assistenza diretta ai degenti. Sarà, inoltre, data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili”.

Sciopero 8 marzo 2024: uffici pubblici

Lo sciopero coinvolge anche il settore pubblico: possibili disagi negli uffici pubblici, nei musei, nelle biblioteche, oltre che nella scuola e nella sanità.

Poste italiane fa sapere peraltro che “non si prevedono particolari impatti sui servizi”.

Sciopero 8 marzo 2024: Autostrade

Per Autostrade lo sciopero è in programma dalle 22 del 7 marzo alle 22 dell’8, esclusa la regione Abruzzo, dove domenica si voterà per le elezioni regionali. Saranno comunque sempre garantiti sempre i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la continuità del servizio di centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d’urgenza.

