Sciopero aerei 8 giugno, voli in ritardo o cancellati: tutto quello che c’è da sapere

Giornata di disagi negli aeroporti italiani per lo sciopero indetto dai dipendenti delle compagnie low cost Ryanair, easyJet e Volotea. Decine di voli sono stati cancellati o hanno subìto ampi ritardi, paralizzando gli aeroporti. Grandi disagi sono stati registrati soprattutto a Bergamo Orio al Serio e Milano-Malpensa. Ma anche a Linate, Roma Ciampino e Fiumicino, Cagliari e Torino. Nel pomeriggio la situazione è tornata lentamente alla normalità.

Lo sciopero chiama in causa le compagnie low cost, in particolare Ryanair che viene accusata di mandare in aria troppi aerei stressando oltre misura gli equipaggi. Sul piano dei voli, il vettore irlandese si è attestato addirittura sopra il 2019, come media dei decolli giornalieri. Un dato che si ripete da alcune settimane nei cieli europei, anche tra il 18 e il 24 maggio.

Sit-in dei lavoratori delle compagnie aeree Volotea e Ryanair questa mattina a Cagliari: presidio davanti al settore partenze e due voli cancellati (sei in totale nei tre scali sardi) in occasione dello sciopero nazionale di quattro ore. “Numeri ancora da definire – spiega all’ANSA William Zonca, segretario regionale Trasporti Uil – ma sicuramente l’adesione è stata buona”. A Cagliari sono stati cancellati il volo Easyjet per Milano e il Ryanair per Bergamo. Ad Alghero il volo Ryanair per Milano e il Volotea per Verona. Ad Olbia cancellato il volo Wizz Air per Verona e l’Easyjet per Bergamo.

“Con lo sciopero chiediamo l’apertura un confronto sulle problematiche lavorative e sulle condizioni salariali di piloti e assistenti di volo”, spiega il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito sulla protesta di lavoratori e lavoratrici Ryanair.

Ecco tutti i voli cancellati a Bergamo (aeroporto Orio al Serio):

Ryanair: voli per Brindisi (ore 11:20, numero 8095), per Saragozza (ore 11.30, numero 4633),

per Bucarest (ore 11:30, numero 2287), per Lussemburgo (ore 12:25, numero 5835),

per Napoli (ore 12:30, numero 2285), per Marsiglia (ore 13:05, numero 1853),

per Katowice (ore 13:35, numero 5426), per Rodi (ore 14:30, numero 4201),

per Cagliari (ore 14:30, numero 4706), per Barcellona (ore 14:30, numero 6304),

per Ibiza (ore 14:45, numero 4190), per Palermo (ore 15:30, numero 2289),

per Praga (ore 15:45, numero 4944), per Corfù (ore 15:50, 4988),

per Londra Stansted (ore 15:55, numero 4191), per Eindhoven (ore 16:00, numero 4311),

per Palma de Maiorca (ore 16:10, numero 8962), per Preveza (ore 16:15 numero 3988),

per Cologne (ore 16:20, numero 5551), per Napoli (ore 16:25, numero 4111),

per Bari (ore 16:25, numero 4132), per Danzica (ore 16:30, numeri 8312),

per Brindisi (ore 16:50, numero 5618), per Cracovia (ore 17, numero 6876),

per Bruxelles Charleroi (ore 17:15, numero 4527)

Wizz Air: per Chisinau (ore 15:25, numero 3796), per Suceava (ore 15:55, numero 3608),

per Sofia (ore 16:30, numero 4352)

Eurowings: volo per Dusseldorf (ore 12:50, numero 9801)

easyJet: volo per Amsterdam (ore 16, numero 7950), per Londra Gatwick (ore 16:40, numero 8180)

Turkish Airlines: volo per Istanbul (ore 18:50, numero 4381)