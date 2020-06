Un operaio di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, è stato assalito da uno sciame di calabroni mentre tagliava l’erba. L’uomo, 39 anni, ha avuto uno shock anafilattico ed è stato portato in ospedale da un elicottero. Non è in pericolo di vita.

L’operaio stava utilizzando un decespugliatore per rimuovere l’erba alta in zona via Roma quando i calabroni – insetti al cui veleno è allergico – lo hanno attaccato. L’uomo è riuscito ad allertare il collega che stava lavorando con lui che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Il 39enne all’arrivo dei soccorsi – un elicottero e un’ambulanza inviati dall’Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) – era cosciente ma accusava difficoltà respiratorie. Arrivato all’ospedale di Circolo di Varese i medici hanno notato che l’uomo era stato punto almeno tre volte al braccio dallo sciame di calabroni. L’uomo è salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Lo shock anafilattico può anche essere letale.

I calabroni sono aggressivi soltanto se si sentono minacciati dall’uomo. In questo caso avranno visto nel decespugliatore un probabile nemico. Il veleno del calabrone diventa più pericoloso con l’aumento delle punture e appunto gli attacchi da parte degli sciami. L’insetto in questione è uno dei principali nemici delle api che preda arrivando ad attaccare anche gli alveari.

